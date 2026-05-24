Un incendio si è sviluppato in una residenza assistenziale, provocando l’evacuazione di 30 persone. Quattro anziani sono rimasti bloccati in ascensore, che si è bloccato mentre si verificava il guasto. Il fumo ha invaso gli ambienti, costringendo i soccorritori a intervenire rapidamente. Un dispositivo di sicurezza ha causato l’incendio, ma ancora non si conoscono i dettagli sul suo funzionamento.

? Punti chiave Come ha fatto un dispositivo di sicurezza a causare l'incendio?. Perché l'ascensore di emergenza si è bloccato proprio durante il guasto?. Cosa ha permesso di evitare il peggio per i residenti evacuati?. Chi dovrà rispondere della manutenzione delle batterie del gruppo di continuità?.? In Breve Guasto alle batterie del gruppo di continuità in un vano esterno alla struttura.. Protezione Civile di Rimini ha fornito un generatore elettrico per l'ascensore.. La Cooperativa sociale Il Cigno ha monitorato gli ospiti dopo l'evacuazione.. Intervento coordinato di Vigili del Fuoco, 4 ambulanze e Polizia Locale.. Circa 30 persone, tra cui molti ospiti anziani, sono state evacuate ieri da via Martinelli a Miramare dopo un principio di incendio scoppiato presso la residenza per anziani La Meridiana 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miramare, fumo nella RSA: 30 evacuati e 4 anziani bloccati in ascensore

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