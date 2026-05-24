Minacce e appostamenti all' ex compagna 28enne col braccialetto elettronico Non potrà avvicinarsi a meno di un chilometro

Da frosinonetoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 28 anni con braccialetto elettronico è stato segnalato per minacce e appostamenti nei confronti dell'ex compagna. È stato disposto un divieto di avvicinamento di almeno un chilometro. La polizia continua a monitorare attentamente i casi di violenza di genere nella zona.

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Prosegue con la massima attenzione l'attività di prevenzione e contrasto ai reati legati alla violenza di genere nel Cassinate. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio a Liri hanno notificato a un giovane di 28 anni un'ordinanza cautelare che impone il divieto di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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