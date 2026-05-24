Miley Cyrus ha condiviso pubblicamente di aver avuto una relazione con Dylan Sprouse durante il periodo in cui interpretava Hannah Montana. La dichiarazione è avvenuta durante una reunion per celebrare i 20 anni dello show. La cantante ha anche parlato di un’altra relazione con un ex collega Disney, senza specificare date o dettagli aggiuntivi. La conversazione ha coinvolto anche ricordi di quel periodo e le esperienze vissute sul set.

Miley Cyrus ci ha fatto un regalo. È tornata nei panni di Hannah Montana per celebrare i 20 anni della serie con uno speciale, ribattezzato Hannahversary, un gioco di parole super cool, come lei. Per festeggiare il traguardo, la popstar si è raccontata ad Alex Cooper in un contenuto disponibile su Disney+, lasciandosi sfuggire qualche chicca che all’epoca non poteva condividere. La più intrigante riguarda una relazione rimasta finora nel limbo tra il segreto e il presunto. «Dylan Sprouse era il mio ragazzo. Penso fosse il più carino. Era la mia cotta. Suo padre ci portava a mangiare sushi. Mi piaceva perché era un due-in-uno. Tipo: porta anche il fratello! Evvai». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Miley Cyrus rivela la sua fiamma ai tempi di Hannah Montana (spoiler: è un altro idolo Disney)

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