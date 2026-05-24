Una voragine si è formata questa mattina in via Lago di Nemi, nel centro di Milano. La strada è stata transennata dai vigili e chiusa al traffico. Non sono stati segnalati feriti o incidenti collegati all’apertura della buca. I tecnici sono intervenuti per valutare le cause e avviare le operazioni di riparazione. La zona rimane sotto controllo fino a ulteriori aggiornamenti.

Milano, 25 maggio 2026 - Una voragine si è aperta questa mattina in via Lago di Nemi, al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno immediatamente transennato l’area per mettere in sicurezza la zona e regolare la viabilità, richiedendo anche l’intervento dei tecnici comunali. Milano, polizia municipale circoscrive area in via Lago di Nemi dove si è formata voragine - 24 maggio 2026 - foto SpfAnsa Secondo le prime informazioni, il cedimento dell’asfalto ha provocato una buca profonda ma di dimensioni contenute. Il tratto interessato è quello vicino all’incrocio semaforizzato con via Voltri, dove sono stati effettuati i primi sopralluoghi per verificare l’entità del danno e le possibili cause del dissesto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, si apre una buca nell’asfalto in via Lago di Nemi: strada transennata dai vigili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Via Cappuccini, l'asfalto si apre: auto finisce dentro a un'enorme bucaStamattina, in via Cappuccini tra piazza Indipendenza e via Pindemonte, una voragine si è aperta nell'asfalto, provocando il crollo di un'auto.

Via Berti, il "killer" è l’asfalto: residente cade in una buca e rimedia una frattura. La denuncia: «Strada abbandonata da 60 anni»Un residente di via Rodolfo Berti ha riportato una frattura a seguito di una caduta in una buca presente sulla strada, che sarebbe stata abbandonata...

Argomenti più discussi: Sagra delle Fragole di Nemi 2026: data, programma e come arrivare; L’emissario del lago di Nemi: un tunnel ‘misterioso’ tra il tempio di Diana e il pipistrello; Sagra delle Fragole di Nemi 2026: programma, date e consigli pratici; Sagra delle Fragole di Nemi 2026: date, programma e consigli per visitarla.

Milano, cede l’asfalto in via Lago di Nemi: strada transennata dai vigiliUna buca profonda si è aperta in corrispondenza dell’incrocio con via Voltri. In corso gli accertamenti dei tecnici comunali ... ilgiorno.it