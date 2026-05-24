Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per un uomo di 39 anni accusato di aver investito e ucciso due sorelle il 20 maggio scorso sulle strisce pedonali a Milano. L’incidente si è verificato in via centrale, coinvolgendo le due donne che stavano attraversando. L’uomo, accusato di pirateria stradale, si trova ora ai domiciliari. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le responsabilità.

Il gip ha disposto gli arresti domiciliari per il 39enne responsabile dell’investimento mortale di due sorelle avvenuto il 20 maggio scorso sulle strisce pedonali a Milano. L’uomo, dopo aver travolto le due donne, si era dato alla fuga senza prestare soccorso. La vittima più anziana, Alfonsa Curiale, siciliana di 75 anni, è morta in seguito all’impatto. La sorella di 71 anni è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna si trovava a Milano proprio per assistere la sorella residente in Lombardia.Il 39enne si è costituito presso la Polizia Locale su suggerimento dei genitori. All’atto della costituzione è risultato positivo sia all’alcol test che all’assunzione di stupefacenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano, il pirata della strada che ha travolto due donne va ai domiciliari

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Milano, pirata della strada investe due sorelle sulle strisce: una muore #milano x.com

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