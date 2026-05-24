milano e la sfida del modello londra per ritrovare il ceto medio

Un libro scritto in prima persona racconta come Milano tenti di ripristinare il ceto medio, ispirandosi al modello di Londra. L’autore, originario di Arcore e attualmente residente e lavoratore a Milano, è laureato in Economia e Commercio. La narrazione si concentra sulle sfide della città nel recuperare e sostenere le classi medie, senza entrare nel merito di politiche specifiche o di figure pubbliche.

Un libro scritto in prima persona. Da brianzolo – di Arcore – che adesso lavora e vive a Milano. Da lombardo – laureato in Economia e commercio alla università di Bergamo – che ha completato la sua formazione alla SDA della Bocconi e nella sede di Bruxelles della Boston University. “Anche i ricchi piangono. La crisi del modello Milano e delle Global Cities” (Baldini e Castoldi) è il volumetto – agile e divertente, né noiosamente professorale né inutilmente accusatorio – che ha scritto Giulio Centemero, commercialista e esponente della Lega, parlamentare e membro della Commissione finanze. Centemero, che lo ha presentato in una sala affollata... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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