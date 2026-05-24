Milano diventa capitale del tech

Da ilgiornale.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 24 al 27 giugno, Milano si prepara a ospitare un evento dedicato alle tecnologie strategiche del prossimo decennio. La città si configura come punto di riferimento per il settore tech in Europa, attirando aziende e professionisti interessati alle innovazioni più recenti. L’iniziativa si concentra su temi chiave per lo sviluppo tecnologico, offrendo uno spazio di confronto e networking tra operatori del settore.

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Milano (dal 24 al 27 giugno) si prepara a diventare il crocevia europeo delle tecnologie strategiche del prossimo decennio. Il World Tech Conference porterà infatti nel capoluogo lombardo governi, Big Tech, hyperscaler, grandi gruppi industriali e alcuni dei principali protagonisti della ricerca internazionale per discutere il futuro di quantum computing, intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni ed energia. Tra gli oltre 200 relatori che prenderanno parte all'evento figurano anche la vicepresidente esecutiva della Commissione europea Henna Virkkunen, il matematico Alain Connes, il fisico Michele Parrinello e il premio Nobel Giorgio Parisi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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