Milano 61% irregolarità | Flp | Servono 100 ispettori in più

A Milano, il 61% delle aziende presenta irregolarità. La Federazione dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni chiede l’aggiunta di 100 ispettori, considerando che attualmente ne sono in servizio 70. La domanda è come possano questi pochi controllori verificare 136.000 aziende nella città. Si evidenzia inoltre che gli stipendi attuali non consentono un controllo efficace del territorio.

? Domande chiave Come possono 70 ispettori controllare 136mila aziende milanesi?. Perché gli stipendi attuali impediscono il controllo del territorio?. Cosa accadrà se il numero di ispezioni non aumenterà subito?. Quali misure proporrà il sindacato per risolvere il blocco degli ispettori?.? In Breve 70 ispettori gestiscono 136mila aziende e oltre 2 milioni di lavoratori milanesi.. Tasso di irregolarità del 61,5% rilevato su 3.586 controlli effettuati nel 2025.. Stipendio medio di 1.800 euro mensili incide negativamente sui trasferimenti a Milano.. Flp chiede piano straordinario, welfare locale e percorsi di carriera strutturati..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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