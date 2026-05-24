Milani trionfa alla 51ª edizione del Passatore Sustic prima tra le donne

Notizia in breve

Alessio Milani ha vinto la 51ª edizione della 100 km del Passatore, con un tempo di 6 ore, 47 minuti e 42 secondi. Si è piazzato davanti a Enrico Bartolotti, che ha terminato la gara circa otto minuti dopo. Tra le donne, la prima classificata è stata Sustic. La corsa si è svolta tra Firenze e Faenza.