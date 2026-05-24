Milani trionfa alla 51ª edizione del Passatore Sustic prima tra le donne
Alessio Milani ha vinto la 51ª edizione della 100 km del Passatore, con un tempo di 6 ore, 47 minuti e 42 secondi. Si è piazzato davanti a Enrico Bartolotti, che ha terminato la gara circa otto minuti dopo. Tra le donne, la prima classificata è stata Sustic. La corsa si è svolta tra Firenze e Faenza.
La 51esima edizione della 100 km del Passatore (Firenze-Faenza) è stata vinta da Alessio Milani che ha tagliato il traguardo in 6 ore, 47 minuti e 42 secondi precedendo Enrico Bartolotti di circa 8 minuti. Julien Nison è giunto al traguardo terzo con 10 minuti di ritardo dalla vetta.LA CRONACA. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
LIVE: Il Podio a Faenza! Alessio Milani Trionfa! | 100km del Passatore 2026 (7:15 ore di Gara)
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