La tensione tra il Milan e la tifoseria organizzata è aumentata nelle ultime settimane. La disputa riguarda principalmente le modalità di gestione e le decisioni del club, che hanno portato alcuni gruppi di supporter a manifestare il loro disappunto con cori e proteste durante le partite. La situazione si è intensificata in occasione di eventi recenti, alimentando un clima di scontro tra le parti.

La tensione tra il Milan e la sua tifoseria organizzata continua a salire. Anche nelle ultime uscite stagionali, la Curva Sud ha manifestato apertamente il proprio dissenso nei confronti della dirigenza rossonera, prendendo di mira i principali vertici del club con cori, striscioni e volantini distribuiti all’esterno di San Siro. Nel mirino dei tifosi sono finiti Gerry Cardinale, Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Paolo Scaroni. La contestazione nasce da un malcontento accumulato negli ultimi mesi, alimentato dai risultati altalenanti della squadra e dalla sensazione, condivisa da una parte della tifoseria, che il club abbia perso identità e ambizione sportiva. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: tensione con la tifoseria organizzata

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Milan: la protesta dei tifosi della Curva Sud

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