A San Siro si sono svolte proteste da parte dei tifosi, che hanno esposto uno striscione contro i dirigenti e sollevato dubbi sul futuro di Modric. I tifosi hanno chiesto chiarimenti sui ruoli di Furlani e Tare, esclusi da un recente incontro con il presidente. La tensione tra supporter e dirigenza è aumentata, mentre l’incertezza sulla gestione della squadra resta elevata.

? Domande chiave Chi sono i dirigenti indicati dai tifori nello striscione di protesta?. Perché Furlani e Tare sono stati esclusi dal vertice con Cardinale?. Come influirà l'infortunio di Modric sulle trattative per la prossima stagione?. Cosa accadrà alla dirigenza in caso di mancata qualificazione alla Champions?.? In Breve Tifosi chiedono dimissioni di Furlani, Ibrahimovic, Calvelli e Scaroni davanti a San Siro.. Vertice privato tra Cardinale, Ibrahimovic, Calvelli e Moncada esclude Furlani e Tare.. Modric resta in panchina per recupero da frattura al volto dopo intervento chirurgico.. Formazione sorpresa con Gimenez e Nkunku titolari al posto di Leao e Pulisic. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, tensione a San Siro: proteste e incertezza sul futuro di Modric

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Milan: la protesta dei tifosi della Curva Sud

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