Stasera, con la partita contro il Cagliari, si conclude l’era di Giorgio Furlani come amministratore delegato del Milan. La tifoseria aveva chiesto il suo allontanamento e ora il club valuta i possibili sostituti. La decisione finale sarà presa nelle prossime ore, mentre il nome di un nuovo amministratore delegato è ancora da confermare. Furlani lascia il ruolo dopo aver ricoperto questa carica per un periodo.

Ex portfolio manager del fondo Elliott Management Corporation – proprietario del Milan per quattro anni (2018-2022) – Furlani entrò nel Consiglio d'Amministrazione del Milan, proprio in quota dell'hedge fund della famiglia Singer, nell'estate 2018, all'epoca del passaggio del club dai cinesi agli statunitensi. Da lì, Furlani ha scalato rapidamente i vertici del Milan, diventandone AD nel dicembre 2022, quando è subentrato ad Ivan Gazidis. Nonostante fosse entrato in quota Elliott, Furlani è rimasto quindi dirigente apicale del Diavolo anche con la cessione delle quote ad un altro fondo statunitense, RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, stasera l’ultima di Furlani: la tifoseria vince la sua battaglia e Calvelli vaglia questi sostituti

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