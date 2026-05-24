Milan si aprono spiragli per la permanenza di Tare | le condizioni | CM

Il Milan chiuderà la stagione con una partita contro il Cagliari, necessitando di una vittoria per garantirsi la qualificazione alla prossima Champions League. La partita rappresenta l’ultimo impegno ufficiale della stagione e determina il raggiungimento di un obiettivo minimo per il club. La vittoria sarebbe decisiva per mantenere la partecipazione alla massima competizione europea.

La partita contro il Cagliari chiuderà la stagione del Milan con i rossoneri che hanno bisogno di una vittoria per assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo della stagione rossonera. Milan, si apre uno spiraglio per la permanenza di Tare (Ansa Foto) – calciomercato.it Una volta che sarà chiaro il destino della squadra rossonera in vista della prossima stagione in casa Milan si penserà a quella che sarà la composizione dell’organigramma societario. La posizione di Giorgio Furlani appare fortemente in bilico con l’eventuale addio dell’attuale amministratore delegato che potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Igli Tare potrebbe trovare ancora spazio in questo Milan nel caso in cui Giorgio Furlani dovesse salutare al termine della stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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