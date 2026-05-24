Dopo la vittoria in Coppa di Germania, un ex centrocampista ha commentato le possibili scelte di mercato del Bayern. Ha affermato che Goretzka sarebbe un compagno ideale per Modric, sottolineando l'importanza di un centrocampo equilibrato. Ha anche detto di potersi immaginare questa coppia in campo. La discussione riguarda le strategie di rafforzamento della squadra, senza ulteriori dettagli sui piani futuri o altre operazioni di mercato.

Una festa. E in mezzo c'è anche un addio. Sabato sera il Bayern Monaco ha vinto la Coppa di Germania schiantando lo Stoccarda in finale (3-0, tripletta di Kane). Era anche l'ultima partita di Goretzka con i bavaresi: finisce un'avventura durata 8 anni, con un totale di 18 trofei. Il centrocampista ha deciso di svincolarsi, la prossima destinazione dovrebbe essere Milano. Sponda rossonera. A suggerirgliela è stato Lothar Matthäus, con cui Goretzka ha un ottimo rapporto. Durante l'intervista rilascia a Sky Deutschland al termine della gara, Goretzka ha rimandato i discorsi circa il proprio futuro. "Non l'ho ancora deciso e non direi che la scelta avverrà fra la fine della stagione e l'inizio dei Mondiali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, senti Matthäus: "Goretzka ideale accanto a Modric, me lo immagino..."

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