Milan Moncada isolato da Milanello | valigie pronte per l’estero? Ecco la situazione

Da pianetamilan.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, è stato isolato da Milanello e potrebbe essere in partenza all’estero. Le sue valigie sono pronte, e non sono stati annunciati rinnovi o prolungamenti contrattuali. La situazione attuale suggerisce un allontanamento dal club, anche se non sono stati comunicati ufficialmente i motivi o i dettagli delle prossime mosse. La decisione sembra definitiva e riguarda la posizione di Moncada all’interno della società.

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Con il match di questa sera contro il Cagliari si chiuderà ufficialmente la stagione 2025-2026 del Milan. Da domani, Gerry Cardinale – managing partner del fondo RedBird – darà il via alle valutazioni definitive per decidere chi, cosa e come cambiare per rifondare il club. Nell'organigramma rossonero nessuno può considerarsi al sicuro: dall'amministratore delegato Giorgio Furlani al tecnico Massimiliano Allegri, passando per il DS Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Dirigente francese classe 1986, Moncada è arrivato in rossonero nel dicembre 2018 come capo dello scouting, dopo gli ottimi anni al Monaco (2012-2018). Nella sua prima fase milanista ha avuto il grande merito di scovare e segnalare profili del calibro di Rafael Leão, Mike Maignan, Pierre Kalulu e Theo Hernández. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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