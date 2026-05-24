Il Milan sta definendo la programmazione per la prossima stagione e uno dei punti principali riguarda il futuro di Luka Modric. La società sta valutando le opzioni per il centrocampista, ma al momento non sono stati annunciati accordi ufficiali o decisioni definitive. La trattativa con il giocatore e il suo staff è ancora in corso, mentre non ci sono comunicazioni ufficiali sulle tempistiche o eventuali rinnovi. La situazione rimane in evoluzione.

Il Milan continua a lavorare sulla programmazione della prossima stagione e uno dei temi più caldi resta il futuro di Luka Modric. Nelle ultime ore il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha ribadito tutta la fiducia del club nella permanenza del centrocampista croato, lasciando intendere come a Casa Milan ci sia ottimismo per la fumata bianca sul rinnovo. Il dirigente ha sottolineato il forte legam e tra Modric e l’ambiente rossonero, ricordando come il Pallone d’Oro abbia sempre avuto una simpatia speciale per il Milan fin da bambino. Un aspetto che, secondo la dirigenza, potrebbe fare la differenza nella scelta finale del giocatore. L’attuale contratto del fuoriclasse croato è in scadenza a giugno, ma nel club cresce la convinzione che la storia possa proseguire almeno per un’altra stagione. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: la programmazione della prossima stagione

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Milan - Allegri vuole certezze per la prossima stagione

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