Il calciatore del Milan ha affermato che l’allenatore attuale ha mantenuto coeso il gruppo, ma ha anche dichiarato che l’attuale tecnico della squadra avversaria è considerato superiore come allenatore.

La stagione del Milan sta per volgere al termine, ma prima c'è ancora un obiettivo da raggiungere. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria contro il Cagliari per avere la certezza di partecipare alla prossima edizione di Champions League. In occasione di un match così delicato, il Diavolo potrà contare sul sostegno di un San Siro che va verso il tutto esaurito: 74 mila spettatori attesi al Meazza per l'ultimo impegno stagionale. La figura di Allegri è stata importante per rivitalizzare un ambiente che, dopo l'ottavo posto della scorsa stagione, sembrava totalmente disunito. La proposta di gioco non è stata spumeggiante, ma in caso di qualificazione in Champions il lavoro del tecnico toscano sarebbe quantomeno sufficiente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cattaneo: “Allegri ha tenuto unito il gruppo, ma ad oggi Gasperini è un allenatore superiore”

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