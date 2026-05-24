Oggi si è svolto un incontro tra i rappresentanti del club, tra cui il proprietario e alcuni giocatori, tra cui Ibrahimovic. La questione della cessione di quote societarie rimane aperta, con decisioni che saranno prese nei prossimi giorni. Il proprietario ha affermato che ci saranno valutazioni prima di definire il futuro del club.

Questa sera Gerry Cardinale è presente presso lo stadio San Siro per vedere Milan-Cagliari: ai rossoneri servono tre punti per avere la certezza di giocare la prossima edizione della Champions League. In giornata c'è stato un incontro con Ibrahimovic, Calvelli e Moncada. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Pianeta Milan, il numero uno rossonero ha solo in testa la partita di questa sera. Non andare in Champions sarebbe un fallimento, come sottolineato dalla stesso Cardinale. Vincere questa sera significherebbe raggiungere l’obiettivo minimo ma fondamentale per programmare al meglio il futuro. La proprietà è stata vicina al Milan e l'impatto di Cardinale è stato molto importante per la vittoria dei rossoneri contro il Genoa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cardinale ha le idee chiare: ci saranno valutazioni. La verità sulle cessioni di quote | PM

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LINCREDIBILE GAFFE DI CARDINALE CHE PUNGE LINTER E NON SA NEANCHE DOVE SIA DI CASA LA CHAMPIONS

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