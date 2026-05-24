Milan-Cagliari Tare | Modric penso che rimarrà Futuro? Da domani lo pianificheremo

Da pianetamilan.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il dirigente del Milan ha dichiarato che Modric probabilmente rimarrà in squadra anche la prossima stagione. Ha aggiunto che da domani inizieranno a pianificare il futuro del giocatore e delle altre operazioni di mercato. La partita tra Milan e Cagliari è in programma oggi. Tare ha commentato anche le possibilità di nuovi acquisti e le strategie per la rosa nella prossima stagione.

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Ultima partita della stagione per il Milan che questa sera si gioca la qualificazione in Champions League contro il Cagliari. Prima della gara delle 20:45 a San Siro, ha parlato il dirigente rossonero Igli tare. Ecco le sue parole a 'DAZN'. Cosa ha detto alla squadra oggi? “Abbiamo cercato di chiuderci da tutte queste voci. È successo la settimana scorsa, è successo questa settimana. È una partita fondamentale, è quella che ci deve portare al traguardo messo ad inizio stagione, dobbiamo festeggiare insieme ai nostri tifosi” La scelta di Modric di continuare a cosa è legata? “Io penso che alla fine lui rimarrà. È un tifoso del Milan, ci tiene tanto a questa squadra, a questa piazza, è molto affezionato a tutto l’ambiente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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