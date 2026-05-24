Il dirigente del Milan ha dichiarato che Modric probabilmente rimarrà in squadra anche la prossima stagione. Ha aggiunto che da domani inizieranno a pianificare il futuro del giocatore e delle altre operazioni di mercato. La partita tra Milan e Cagliari è in programma oggi. Tare ha commentato anche le possibilità di nuovi acquisti e le strategie per la rosa nella prossima stagione.

Ultima partita della stagione per il Milan che questa sera si gioca la qualificazione in Champions League contro il Cagliari. Prima della gara delle 20:45 a San Siro, ha parlato il dirigente rossonero Igli tare. Ecco le sue parole a 'DAZN'. Cosa ha detto alla squadra oggi? “Abbiamo cercato di chiuderci da tutte queste voci. È successo la settimana scorsa, è successo questa settimana. È una partita fondamentale, è quella che ci deve portare al traguardo messo ad inizio stagione, dobbiamo festeggiare insieme ai nostri tifosi” La scelta di Modric di continuare a cosa è legata? “Io penso che alla fine lui rimarrà. È un tifoso del Milan, ci tiene tanto a questa squadra, a questa piazza, è molto affezionato a tutto l’ambiente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Cagliari, Tare: “Modric penso che rimarrà. Futuro? Da domani lo pianificheremo”

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Genialata di Modric in Cagliari Milan

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Qualcuno dovrebbe prendere esempio dalla voglia e determinazione di tornare in campo da parte di Modric. Ha chiesto lui di poter essere in campo. Furlani e Tare vicini alla squadra, possibile presenza anche di Cardinale. Tutto ciò, però, non basta # x.com