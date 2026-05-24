Milan-Cagliari Sky Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

La partita Milan-Cagliari si gioca domenica alle 20.45 al Meazza. La trasmissione sarà disponibile in streaming su Sky, Dazn e NOW. L'arbitro designato è Guida.

Milan-Cagliari è uno dei posticipi della domenica sera validi per la trentottesima e ultima giornata di campionato. Appuntamento allo stadio Meazza di Milano alle ore 20.45. La gara sarà diretta da Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata (Na). Assistenti Preti e Bercigli. Quarto uomo Ayroldi. Al Var Abisso, assistente Var Chiffi. Tutta la pressione del match è sul Milan. I rossoneri sono chiamati a certificare un ingresso in Champions che lungo la stagione è parso a lungo qualcosa di scontato, per poi complicarsi parecchio nel finale. La vittoria sul Genoa (e i risultati altrui) ha in buona parte rimesso a posto la situazione, ma per vivere una serata tranquilla senza curarsi delle avversarie, serve vincere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Milan-Cagliari, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tvFischio d'inizio domenica alle ore 20.45 al Meazza. Direzione di gara affidata all'arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata ... gazzetta.it

Milan-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Milan e Cagliari è in programma alle ore 20.45 a San Siro e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com