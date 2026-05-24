Milan-Cagliari San Siro intona Cardinale devi vendere | cori anche contro Furlani Ibra e Scaroni
Durante la partita tra Milan e Cagliari a San Siro, i tifosi hanno cantato cori contro la società rossonera, chiedendo la vendita di Gerry Cardinale. Sono stati rivolti anche insulti contro il direttore generale, gli ex giocatori e il presidente. La contestazione si è concentrata sulla gestione della squadra e sulla proprietà, con il pubblico che ha espresso dissenso attraverso slogan e cori. La protesta è andata avanti durante tutto il match.
A San Siro continua la contestazione contro la società: cori contro Gerry Cardinale, Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Paolo Scaroni dagli spalti durante Milan-Cagliari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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