Milan-Cagliari San Siro intona Cardinale devi vendere | cori anche contro Furlani Ibra e Scaroni

Da pianetamilan.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita tra Milan e Cagliari a San Siro, i tifosi hanno cantato cori contro la società rossonera, chiedendo la vendita di Gerry Cardinale. Sono stati rivolti anche insulti contro il direttore generale, gli ex giocatori e il presidente. La contestazione si è concentrata sulla gestione della squadra e sulla proprietà, con il pubblico che ha espresso dissenso attraverso slogan e cori. La protesta è andata avanti durante tutto il match.

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A San Siro continua la contestazione contro la società: cori contro Gerry Cardinale, Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Paolo Scaroni dagli spalti durante Milan-Cagliari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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