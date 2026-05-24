Milan-Cagliari San Siro intona Cardinale devi vendere | cori anche contro Furlani Ibra e Scaroni

Notizia in breve

Durante la partita tra Milan e Cagliari a San Siro, i tifosi hanno cantato cori contro la società rossonera, chiedendo la vendita di Gerry Cardinale. Sono stati rivolti anche insulti contro il direttore generale, gli ex giocatori e il presidente. La contestazione si è concentrata sulla gestione della squadra e sulla proprietà, con il pubblico che ha espresso dissenso attraverso slogan e cori. La protesta è andata avanti durante tutto il match.