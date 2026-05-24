Milan-Cagliari | pullman rossonero arrivato a ‘San Siro’ | PM News

Notizia in breve

Il pullman della squadra rossonera è arrivato a 'San Siro' pochi minuti fa. I giocatori sono usciti e si sono diretti negli spogliatoi. La partita contro il Cagliari è prevista per le 20:45. È stato diffuso un video che mostra l’arrivo del team davanti allo stadio. I tifosi si sono radunati all’esterno, alcuni hanno immortalato il momento con i cellulari.