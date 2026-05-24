Milan-Cagliari | pullman rossonero arrivato a ‘San Siro’ | PM News
Il pullman della squadra rossonera è arrivato a 'San Siro' pochi minuti fa. I giocatori sono usciti e si sono diretti negli spogliatoi. La partita contro il Cagliari è prevista per le 20:45. È stato diffuso un video che mostra l’arrivo del team davanti allo stadio. I tifosi si sono radunati all’esterno, alcuni hanno immortalato il momento con i cellulari.
Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 20:45 in campo per Milan-Cagliari! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo Il pullman dei rossoneri di Massimiliano Allegri è giunto da pochi minuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Alle ore 20:45 tutti in campo per Milan-Cagliari, partita della 38^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco, dunque, l'arrivo del Diavolo di Allegri allo stadio nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Il pullman del Milan è appena arrivato allo stadio Sinigaglia. Si va verso !
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