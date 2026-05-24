Milan-Cagliari probabili formazioni | solo panchina per Modric?

Alle 20.45 a San Siro, il Milan affronta il Cagliari. Modric potrebbe partire dalla panchina, con Jashari favorito per il ruolo di centrocampista. Per l'attacco, ci sono ballottaggi tra Borrelli e Belotti. In difesa, Pisacane potrebbe essere preferito a Ze Pedro, con Zappa pronto a sostituire Ze Pedro. La formazione ufficiale sarà annunciata poco prima del calcio d'inizio.

Le probabili formazioni di Milan-Cagliari, in campo alle 20.45 a San Siro (diretta tv Dazn): Jashari nettamente favorito su Modric, ballottaggi Borrelli-Belotti e Ze Pedro-Zappa per Pisacane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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PROBABILE FORMAZIONE AC Milan per Cagliari vs Milan | Serie A 02/01

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