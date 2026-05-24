Prima della partita tra Milan e Cagliari, il difensore rossonero Pavlovic ha dichiarato che la squadra deve mantenere alta la concentrazione e fare di tutto per ottenere la vittoria. Ha sottolineato l’importanza di restare focalizzati durante la gara, senza entrare in dettagli tattici o personali. Le sue parole sono state pronunciate nel pre-partita, senza ulteriori commenti o analisi.

Milan-Cagliari, ultima gara della stagione 2025-26 per i rossoneri, che questa sera si giocano la qualificazione in Champions League: servono i tre punti contro la squadra di Pisacane. Prima della partita delle 20:45 a San Siro, ha parlato il giocatore rossonero Strahinja Pavlovic. Ecco le sue parole a 'MilanTV'. "Vogliamo vincere stasera e questo sarebbe il miglior regalo per me (per il compleanno). Siamo preparati. Stasera è molto importante e sappiamo che dobbiamo vincere se vogliamo giocare la Cahmpions. Dobbiamo essere concentrati e fare di tutto per vincere. Un altro gol? Speriamo". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Cagliari, Pavlovic: “Dobbiamo essere concentrati e fare di tutto per vincere”

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