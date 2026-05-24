Milan-Cagliari le probabili formazioni | solo panchina per Modri?? Davanti c’è Giménez

Per la partita tra Milan e Cagliari, Modric potrebbe partire dalla panchina, mentre in attacco ci sarà Giménez. La formazione del Milan prevede diverse assenze e alcune conferme, con il centrocampo che potrebbe essere rivoluzionato. Il Cagliari schiererà i titolari con alcuni giovani in panchina. La partita si gioca a San Siro, ultima giornata della stagione 2025-2026.

Milan-Cagliari, le probabili formazioni: solo panchina per Modric? Davanti c’è Giménez Ecco le probabili formazioni di Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026: così in campo a San Siro? Ecco le probabili formazioni di Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026 in programma stasera, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, dovrebbe lasciare inizialmente in panchina Luka Modric e schierare in attacco Santiago Giménez. Il video con i 22 che dovrebbero scendere questa sera in campo... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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PROBABILE FORMAZIONE AC Milan per Cagliari vs Milan | Serie A 02/01

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