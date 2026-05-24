Milan-Cagliari | i Flop 5 rossoneri le pagelle Serie A News
Il match tra Milan e Cagliari si è concluso con una sconfitta dei rossoneri nella 38ª giornata della Serie A 2025-2026. Nelle pagelle sono stati segnalati cinque giocatori del Milan che hanno avuto prestazioni sotto la media, definiti come i “Flop” della partita. La partita si è disputata ieri, senza ulteriori dettagli sui marcatori o sugli episodi chiave. La società non ha comunicato comunicati ufficiali successivi alla fine dell’incontro.
È finita Milan-Cagliari, partita della 38^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Milan-Cagliari, partita della 38^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i rossoblù di Fabio Pisacane. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
SCANDALO CAGLIARI-MILAN: SHOCK A FINE PARTITA.. ALLEGRI PERDE LA TESTA..
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