Milan-Cagliari | dove vederla in tv e streaming formazioni ufficiali orario e classifica Serie A

La partita tra Milan e Cagliari si gioca alle 20:45, con la diretta su canali televisivi e piattaforme streaming dedicate. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d'inizio. Il Milan cerca i tre punti per tornare in Champions League dopo un anno senza competizioni europee. La classifica aggiornate mostra le posizioni delle due squadre nel campionato di Serie A.

Il Milan ha l'occasione di tornare in Champions League dopo una stagione passata senza giocare le coppe. Il calendario prevede la sfida contro il Cagliari tra le mura amiche di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Milan-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Milan e Cagliari è in programma alle ore 20.45 a San Siro e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com