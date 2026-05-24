Milan-Cagliari | dove vederla in streaming gratis e diretta tv

La partita tra Milan e Cagliari si gioca oggi, con la trasmissione in diretta tv e streaming gratuito. La sfida si svolge nel corso dell'ultimo turno di campionato, coinvolgendo entrambe le squadre per obiettivi di classifica. La gara si tiene allo stadio di riferimento alle ore previste. La diretta sarà visibile sui canali ufficiali e sulle piattaforme online autorizzate, senza costi aggiuntivi. La partita rappresenta il conclusivo appuntamento stagionale per entrambe le formazioni.

I novanta minuti finali di una stagione intensa sono finalmente arrivati. Mentre il popolo giallorosso ha gli occhi e il cuore interamente sintonizzati sulla fondamentale trasferta della Roma a Verona, il calendario di questa trentottesima giornata di Serie A mette in scena a San Siro un incrocio che attira l’attenzione di tutti gli appassionati. Oggi, domenica 24 maggio alle ore 20:45, le luci del Meazza si accendono per Milan-Cagliari, l’ultimo atto del campionato. La formazione guidata da Massimiliano Allegri affronta i sardi di Fabio Pisacane in una sfida che promette ribaltamenti di fronte e massima intensità. Per i rossoneri si tratta del traguardo di un lungo percorso stagionale, mentre i rossoblù viaggiano a Milano con la voglia di chiudere a testa alta davanti a una cornice di pubblico delle grandi occasioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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