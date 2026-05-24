Milan-Cagliari di Serie A in diretta | formazioni e dove vederla | LIVE News

Alle 20:45 di questa sera si gioca a San Siro il match tra Milan e Cagliari, ultima giornata di Serie A. Le formazioni sono state annunciate poco prima del calcio d'inizio. La partita viene trasmessa in diretta, con le squadre che scendono in campo per l’ultima partita della stagione. La gara segna la conclusione del campionato di quest’anno.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Vladimirov, Athekame, Loftus-Cheek, Modric, Ricci, Estupiñán, Pulisic, Balentien, R. Leão, Füllkrug. Allenatore: Allegri. CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro (Zappa), Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Se. Esposito; Borrelli (Mendy). A disposizione: Ciocci, Sherri, Raterink, Rodríguez, Zappa (Zé Pedro), Mazzitelli, I. Sulemana, Russo, Sulev, Albarracín, Felici, Grandu, Belotti, Mendy (Borrelli), Trepy. Allenatore: Pisacane. Tutte le informazioni su Milan-Cagliari, ultima giornata di Serie A: data, orario ufficiale, diretta TV e come seguirla in streaming su DAZN Amici di 'PianetaMilan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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