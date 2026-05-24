Milan-Cagliari di Serie A in diretta | formazioni e dove vederla | LIVE News

Da pianetamilan.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 20:45 di questa sera si gioca a San Siro il match tra Milan e Cagliari, ultima giornata di Serie A. Le formazioni sono state annunciate poco prima del calcio d'inizio. La partita viene trasmessa in diretta, con le squadre che scendono in campo per l’ultima partita della stagione. La gara segna la conclusione del campionato di quest’anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Vladimirov, Athekame, Loftus-Cheek, Modric, Ricci, Estupiñán, Pulisic, Balentien, R. Leão, Füllkrug. Allenatore: Allegri. CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro (Zappa), Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Se. Esposito; Borrelli (Mendy). A disposizione: Ciocci, Sherri, Raterink, Rodríguez, Zappa (Zé Pedro), Mazzitelli, I. Sulemana, Russo, Sulev, Albarracín, Felici, Grandu, Belotti, Mendy (Borrelli), Trepy. Allenatore: Pisacane. Tutte le informazioni su Milan-Cagliari, ultima giornata di Serie A: data, orario ufficiale, diretta TV e come seguirla in streaming su DAZN Amici di 'PianetaMilan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan cagliari di serie a in diretta formazioni e dove vederla live news
© Pianetamilan.it - Milan-Cagliari di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE News
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LIVE Cagliari – Milan: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto

Video LIVE Cagliari – Milan: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto

Notizie e thread social correlati

Milan-Udinese di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE NewsAlle ore 18:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, si terrà la partita tra Milan e Udinese, valida per la Serie A.

Milan-Atalanta di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE NewsAlle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro', si terrà la partita tra Milan e Atalanta di Serie A.

Temi più discussi: Milan-Cagliari, le probabili formazioni della partita di serie A; Serie A, oggi Milan-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla; Pronostico Milan-Cagliari quote analisi 38ª giornata Serie A; Milan-Cagliari, i convocati di Mister Pisacane.

milan cagliari di milan cagliari di serieProbabili formazioni Milan Cagliari | Quote: almeno tre dubbi per Allegri (Serie A, oggi 24 maggio 2026)Probabili formazioni Milan Cagliari: i rossoneri vanno alla ricerca della vittoria che significherebbe qualificazione in Champions League. ilsussidiario.net

milan cagliari di milan cagliari di serieMilan-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Milan e Cagliari è in programma alle ore 20.45 a San Siro e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web