Milan-Cagliari di Serie A 1-2 | Rodriguez gela San Siro | LIVE News

Da pianetamilan.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella partita di Serie A tra Milan e Cagliari, terminata con il risultato di 1-2, il Cagliari ha vinto fuori casa. La gara si è giocata allo stadio di San Siro e si è conclusa con il gol decisivo nel secondo tempo. La partita era valida per la 38ª e ultima giornata del campionato. Un gol ha aperto le marcature, seguito da un pareggio prima del gol finale che ha deciso l'esito.

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Stasera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026: il LIVE testuale con del match dei rossoneri di Massimiliano Allegri alla caccia di un posto in Champions. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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