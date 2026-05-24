Milan-Cagliari di Serie A 1-2 | Rodriguez gela San Siro | LIVE News

Notizia in breve

Nella partita di Serie A tra Milan e Cagliari, terminata con il risultato di 1-2, il Cagliari ha vinto fuori casa. La gara si è giocata allo stadio di San Siro e si è conclusa con il gol decisivo nel secondo tempo. La partita era valida per la 38ª e ultima giornata del campionato. Un gol ha aperto le marcature, seguito da un pareggio prima del gol finale che ha deciso l'esito.