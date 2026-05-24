Milan-Cagliari di Serie A 1-1 | Borrelli riporta tutto in parità | LIVE News

Notizia in breve

Nella partita di Serie A tra Milan e Cagliari, terminata con un pareggio 1-1, Borrelli ha segnato il gol che ha pareggiato le sorti dell'incontro. La sfida si è disputata alle 20:45 allo stadio di San Siro, ultima giornata del campionato. Entrambe le squadre hanno concluso la stagione con questo risultato, senza ulteriori cambiamenti in classifica. La partita si è svolta senza interruzioni significative o eventi rilevanti oltre ai gol segnati.