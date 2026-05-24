Milan-Cagliari di Serie A 1-1 | Borrelli riporta tutto in parità | LIVE News
Nella partita di Serie A tra Milan e Cagliari, terminata con un pareggio 1-1, Borrelli ha segnato il gol che ha pareggiato le sorti dell'incontro. La sfida si è disputata alle 20:45 allo stadio di San Siro, ultima giornata del campionato. Entrambe le squadre hanno concluso la stagione con questo risultato, senza ulteriori cambiamenti in classifica. La partita si è svolta senza interruzioni significative o eventi rilevanti oltre ai gol segnati.
Stasera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026: il LIVE testuale con del match dei rossoneri di Massimiliano Allegri alla caccia di un posto in Champions. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
CAGLIARI vs MILAN DIRETTA LIVE SERIE A LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE
Notizie e thread social correlati
Milan-Cagliari di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE NewsAlle 20:45 di questa sera si gioca a San Siro il match tra Milan e Cagliari, ultima giornata di Serie A.
Milan-Cagliari di Serie A 1-0: la sblocca subito Saelemaekers | LIVE NewsAlle 20:45 si gioca a San Siro il match tra Milan e Cagliari, ultima giornata di Serie A.
Temi più discussi: Serie A, oggi Milan-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla; Milan, Modric probabile titolare: dubbio Gimenez-Fullkrug; Pronostico Milan-Cagliari quote analisi 38ª giornata Serie A; Milan - Cagliari in Diretta Streaming | DAZN IT.
Czas na KINO! Czas na Multilig? Serie A! AC Milan Cagliari Calcio US Cremonese Como 1907 US Lecce Genoa CFC Torino FC Juventus FC Hellas Verona AS Roma Nasze studio od 20:00 w Eleven Sports 2. #w?oskarobota x.com
Serie A, ora Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juve, Cremonese-Como: sfide per Champions e retrocessione. Il Napoli vince 1-0 con l'Udinese: chiude secondo. Parma-Sassuolo 1-0. Lazio-Pisa 2-1, Bologna-Inter 3-3, Fiorentina-Atalanta 1-1 facebook
Match Thread: AC Milan vs Cagliari | Serie A | 24 May 18:45 UTC reddit
Milan-Cagliari, Giulini: Contento di aver consigliato a Pisacane di allenare, bel percorsoParla dal prato del Meazza il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, a pochi minuti dalla partita contro il Milan che chiude il campionato. La permanenza in Serie A è arrivata domenica scorsa, col 2 ... unionesarda.it
Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali e il risultato LIVEIl Milan è rimasto imbattuto in 41 delle ultime 42 sfide contro il Cagliari in Serie A (31 vittorie, 10 pareggi), segnando 83 reti nel periodo (2.0 di media) - l'unica vittoria dei sardi nel periodo ... sport.sky.it