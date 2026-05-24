Milan-Cagliari di Serie A 1-1 | Borrelli riporta tutto in parità | LIVE News

Da pianetamilan.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella partita di Serie A tra Milan e Cagliari, terminata con un pareggio 1-1, Borrelli ha segnato il gol che ha pareggiato le sorti dell'incontro. La sfida si è disputata alle 20:45 allo stadio di San Siro, ultima giornata del campionato. Entrambe le squadre hanno concluso la stagione con questo risultato, senza ulteriori cambiamenti in classifica. La partita si è svolta senza interruzioni significative o eventi rilevanti oltre ai gol segnati.

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Stasera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026: il LIVE testuale con del match dei rossoneri di Massimiliano Allegri alla caccia di un posto in Champions. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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