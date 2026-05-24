Milan-Cagliari di Serie A 1-0 | la sblocca subito Saelemaekers | LIVE News
Alle 20:45 si gioca a San Siro il match tra Milan e Cagliari, ultima giornata di Serie A. Il primo gol è stato segnato da Saelemaekers, che ha aperto le marcature immediatamente dopo l'inizio della partita.
Stasera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026: il LIVE testuale con del match dei rossoneri di Massimiliano Allegri alla caccia di un posto in Champions. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Match Thread: AC Milan vs Cagliari | Serie A | 24 May 18:45 UTC reddit
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