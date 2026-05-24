Milan-Cagliari di Serie A 0-0 | la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE News
Alle 20:45 si gioca a San Siro il match di Serie A tra Milan e Cagliari, ultima giornata del campionato. La partita termina 0-0. Nessun gol segnato durante i 90 minuti. La squadra di casa non riesce a trovare la rete, mentre gli ospiti non hanno realizzato nessuna marcatura. La gara si conclude con il risultato di parità.
Stasera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026: il LIVE testuale con del match dei rossoneri di Massimiliano Allegri alla caccia di un posto in Champions. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
MILAN-CAGLIARI LIVE Segui la partita di Serie A con Rinaldo Morelli!
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