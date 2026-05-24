Massimiliano Allegri ha deciso di schierare Santiago Giménez come titolare nella partita tra Milan e Cagliari, posizionandolo al fianco di Nkunku. Questa scelta rappresenta l'ultima occasione stagionale per il giocatore di dimostrare il suo valore in campo. La formazione ufficiale è stata comunicata prima del calcio d'inizio, senza ulteriori variazioni rispetto alle scelte precedenti. La partita si svolge nel rispetto del calendario stabilito.

Il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo questa sera, alle ore 20:45, a San Siro contro il Cagliari di Fabio Pisacane. L'unico obiettivo è conquistare i tre punti per timbrare il pass della prossima Champions League. Per farlo, il tecnico livornese si affiderà alla coppia d'attacco formata da Christopher Nkunku e Santiago Giménez. Se la conferma di Nkunku (reduce da due gol consecutivi su calcio di rigore contro Atalanta e Genoa) appariva scontata, lo stesso non si poteva dire per il bomber messicano. Il classe 2001 è stato in ballottaggio serrato con il tedesco Niclas Füllkrug fino alle ultime prove tattiche andate in scena a Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Cagliari, Allegri punta su Giménez: ultima chiamata stagionale per il ‘Bebote’. Ma in estate …

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Allegri carica il Milan prima di Cagliari–Milan Sappiamo cosa fare Conferenza stampa prepartita

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