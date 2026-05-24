Milan-Cagliari 1-2 | Rodriguez completa la rimonta notte fonda per il Diavolo

Notizia in breve

Il Cagliari ha vinto 2-1 contro il Milan a San Siro. Dopo aver pareggiato il primo tempo, il Cagliari ha segnato due gol nel secondo tempo, con un tiro di testa e un calcio di rigore. Il Milan ha segnato un gol nel finale, ma non è riuscito a recuperare. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti.