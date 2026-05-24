Milan-Cagliari 1-2 | Rodriguez completa la rimonta notte fonda per il Diavolo

Da pianetamilan.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Cagliari ha vinto 2-1 contro il Milan a San Siro. Dopo aver pareggiato il primo tempo, il Cagliari ha segnato due gol nel secondo tempo, con un tiro di testa e un calcio di rigore. Il Milan ha segnato un gol nel finale, ma non è riuscito a recuperare. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Milan di Massimiliano Allegri si fa rimontare dal Cagliari di Fabio Pisacane a San Siro: il racconto del gol di Juan Rodriguez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan cagliari 1 2 rodriguez completa la rimonta notte fonda per il diavolo
© Pianetamilan.it - Milan-Cagliari 1-2: Rodriguez completa la rimonta, notte fonda per il Diavolo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Spettacolo sul lago, doppio THURAM e DUMFRIES: Como-Inter 3-4 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Video Spettacolo sul lago, doppio THURAM e DUMFRIES: Como-Inter 3-4 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Notizie e thread social correlati

Sassuolo Cagliari 2-1, i neroverdi ribaltano i sardi. Per la squadra di Pisacane è sempre più notte fonda. Il resoconto del matchNel match tra Sassuolo e Cagliari, i neroverdi riescono a rimontare il risultato, vincendo 2-1.

“Hai vinto tu”. Canzonissima: l’annuncio sul vincitore a notte fonda. Caos, polemiche e classifica completaNella notte sono stati annunciati i risultati di Canzonissima, il celebre varietà della Rai che torna dopo cinquant'anni.

Temi più discussi: Milan - Cagliari in Diretta Streaming | DAZN IT; Milan, tre punti per la Champions contro il Cagliari; Serie A, Milan Cagliari di domenica sera: il calendario dell’ultima giornata; Milan-Cagliari: data, ora e dove vedere la partita in TV e Streaming.

milan cagliari milan cagliari 1 2Milan-Cagliari: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Milan e Cagliari è in programma alle ore 20.45 a San Siro e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali e il risultato LIVEIl Milan è rimasto imbattuto in 41 delle ultime 42 sfide contro il Cagliari in Serie A (31 vittorie, 10 pareggi), segnando 83 reti nel periodo (2.0 di media) - l'unica vittoria dei sardi nel periodo ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web