Milan-Cagliari 1-2 | Rodriguez completa la rimonta notte fonda per il Diavolo
Il Cagliari ha vinto 2-1 contro il Milan a San Siro. Dopo aver pareggiato il primo tempo, il Cagliari ha segnato due gol nel secondo tempo, con un tiro di testa e un calcio di rigore. Il Milan ha segnato un gol nel finale, ma non è riuscito a recuperare. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti.
Il Milan di Massimiliano Allegri si fa rimontare dal Cagliari di Fabio Pisacane a San Siro: il racconto del gol di Juan Rodriguez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Latest scores: Milan 1-2 Cagliari Cremonese 1-2 Como Verona 0-1 Roma x.com
ITALY: Serie A 63' AC Milan - Cagliari 1:2 63' Cremonese - Como 1:2 63' Lecce - Genoa 1:0 26 Torino - Juventus 0:1 63' Verona - AS Roma 0:1 SPAIN: LaLiga 55' Villarreal - Atl. Madrid 4:1 . #Golden14 facebook
Match Thread: AC Milan vs Cagliari | Serie A | 24 May 18:45 UTC reddit
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