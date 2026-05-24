Il Milan ha perso 1-2 contro il Cagliari in una partita caratterizzata da errori e poca efficacia offensiva. Gimenez ha ricevuto un voto di 4,5 per le sue prestazioni, mentre Nkunku è stato valutato 5, ritenuto mai incisivo. Borrelli ha segnato un gol e ha ottenuto un 8, confermandosi come il giocatore più efficace tra i rossoneri. La squadra di Allegri ha subito una sconfitta che ha compromesso il risultato finale.

Quello del Milan è un vero e proprio psicodramma: i rossoneri hanno perso per 1-2 contro il Cagliari una partita assurda, che hanno visto gli uomini di Allegri passare immediatamente in vantaggio con Saelemakers. Il gol e la posizione favorevole del Milan sembravano il preludio a una serata tranquilla, e invece il Cagliari ha onorato la sfida nonostante la salvezza già acquisita. Borrelli nel primo tempo e Rodriguez nel secondo hanno negato l'accesso dei rossoneri alla massima competizione europea. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Milan-Cagliari 1-2, le pagelle: Gimenez (4,5) un fantasma, Nkunku (5) mai utile, Borrelli (8) gol da bomber

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CAGLIARI - MILAN 0-1, LE PAGELLE: PRIMI TEMPI INCOMPRENSIBILI, MA CHE SWITCH !

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