Milan-Cagliari 1-2 90? | fallimento totale Fuori dalla Champions League Fischi assordanti di San Siro

Da pianetamilan.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al termine della partita tra Milan e Cagliari, terminata con un punteggio di 1-2, il club milanese ha perso la possibilità di qualificarsi in Champions League. La gara, conclusa nel secondo tempo, ha visto i tifosi esprimere il proprio disappunto con fischi forti e prolungati. La squadra milanese ha subito due gol nel corso dei novanta minuti, portando a una sconfitta che ha chiuso il campionato senza obiettivi europei.

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Triplice fischio dell'arbitro Marco Guida: è finita la partita tra Milan e Cagliari, gara valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri hanno perso per 1-2. Dopo un primo tempo finito 1-1, ecco quanto accaduto nella ripresa della sfida tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i rossoblù di Fabio Pisacane. Subito un cambio per Allegri che inserisce Pulisic per Gimenez. Partito in attacco il Milan fin dal fischio di Guida. Anche in fase di non possesso, i rossoneri provano a stare un po' più alti, anche se il pressing non è veemente. 51' giocata estemporanea di Rabiot che si fa tutto il campo, arriva al limite dell'area del Cagliari e tira alto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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