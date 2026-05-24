Milan-Cagliari 1-1 Borrelli ristabilisce l’equilibrio | tutto da rifare
Il risultato finale tra Milan e Cagliari è 1-1, con il gol di Borrelli che ha pareggiato la partita. Il Cagliari ha raggiunto il pareggio a San Siro, ristabilendo l’equilibrio dopo il vantaggio iniziale del Milan. La partita si è conclusa con il punteggio di parità, rendendo necessario un nuovo confronto per stabilire il risultato definitivo.
Il Cagliari di Fabio Pisacane ristabilisce l'equilibrio a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri: il racconto del gol di Gennario Borrelli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Milan 1-1 Cagliari Cremonese 1-2 Como Verona 1-3 Roma Torino 2-1 Juventus x.com
ITALY: Serie A 15' AC Milan - Cagliari 1:0 15' Cremonese - Como 0:0 15' Lecce - Genoa 1:0 15' Verona - AS Roma 0:0 ROMANIA: Superliga - Conference League - Play Offs 70' FCSB - FC Botosani 3:1 . #Golden14 facebook
Match Thread: AC Milan vs Cagliari | Serie A | 24 May 18:45 UTC reddit
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