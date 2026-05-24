Milan-Cagliari 1-1 Borrelli ristabilisce l’equilibrio | tutto da rifare

Notizia in breve

Il risultato finale tra Milan e Cagliari è 1-1, con il gol di Borrelli che ha pareggiato la partita. Il Cagliari ha raggiunto il pareggio a San Siro, ristabilendo l’equilibrio dopo il vantaggio iniziale del Milan. La partita si è conclusa con il punteggio di parità, rendendo necessario un nuovo confronto per stabilire il risultato definitivo.