Milan-Cagliari 1-1 Borrelli ristabilisce l’equilibrio | tutto da rifare

Da pianetamilan.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il risultato finale tra Milan e Cagliari è 1-1, con il gol di Borrelli che ha pareggiato la partita. Il Cagliari ha raggiunto il pareggio a San Siro, ristabilendo l’equilibrio dopo il vantaggio iniziale del Milan. La partita si è conclusa con il punteggio di parità, rendendo necessario un nuovo confronto per stabilire il risultato definitivo.

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Il Cagliari di Fabio Pisacane ristabilisce l'equilibrio a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri: il racconto del gol di Gennario Borrelli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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