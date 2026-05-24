Milan-Cagliari 1-1 45? | brutto primo tempo del Diavolo Fischi da San Siro
Al termine del primo tempo di Milan-Cagliari, il punteggio è 1-1. La squadra di casa ha mostrato un gioco confuso e poco incisivo, ricevendo fischi dai tifosi presenti allo stadio. La rete del Cagliari è arrivata su calcio di rigore, mentre il Milan ha pareggiato con un tiro da fuori area. La partita si è svolta nel silenzio di una prima frazione poco brillante, con molte occasioni mancate e poca fluidità nel gioco.
Finito il primo tempo della partita tra il Milan e l'Atalanta, valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Una gara estremamente importante per i rossoneri di Massimiliano Allegri che hanno bisogno dei tre punti per avere la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L'arbitro Marco Guida ha fischiato da poco la fine del primo tempo. Ecco quanto successo tra il Milan e il Cagliari a San Siro. Milan in campo con la prima maglia della stagione 2026-27. Si parte subito con un fallo deciso a centrocampo di Zé Pedro ai danni di Nkunku: giallo sacrosanto. 2' subito gol del Milan! Buco difensivo del Cagliari con la palla che arriva a Saelemaekers dopo una spizzata di Gimenez di testa: il belga non sbaglia davanti caprile incrociando di destro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
CAGLIARI MILAN 0-1 | PRIMO TEMPO SOFFERTO, POI GESTIONE E CONTROLLO DA GRANDE
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FINE PRIMO TEMPO : MILAN 1-1 CAGLIARI La sblocchiamo dopo un minuto con una bella combinazione e pare troppo bello e strano per le nostre coronarie, poter pensare di gestire una partita importante. Da lì ci spegniamo completamente, senza provare . facebook
Match Thread: AC Milan vs Cagliari | Serie A | 24 May 18:45 UTC reddit
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