Milan-Cagliari 1-1 45? | brutto primo tempo del Diavolo Fischi da San Siro

Notizia in breve

Al termine del primo tempo di Milan-Cagliari, il punteggio è 1-1. La squadra di casa ha mostrato un gioco confuso e poco incisivo, ricevendo fischi dai tifosi presenti allo stadio. La rete del Cagliari è arrivata su calcio di rigore, mentre il Milan ha pareggiato con un tiro da fuori area. La partita si è svolta nel silenzio di una prima frazione poco brillante, con molte occasioni mancate e poca fluidità nel gioco.