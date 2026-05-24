I rossoneri sono al momento terzi in classifica ma non sono ammessi passi falsi per non compromettere la qualificazione alla Champions. Max Allegri l’ha definita ieri “ la gara più importante dell’anno ” perché dal risultato di Milan-Cagliari dipenderà la volata per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I rossoneri al momento sono terzi in classifica, ma Como e Juve inseguono ad appena due lunghezze e, dunque, guai a sottovalutare l’impegno odierno contro la compagine rossoblu. Allegri (AnsaFoto) – Calciomercato.it Milan in campo con il 3-5-2: Saelmaekers torna titolare a destra, mentre nel reparto avanzato Leao e Pulisic partiranno con tutta probabilità dalla panchina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, Allegri spiazza tutti: chi giocherà in attacco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CRISI MILAN, ALLEGRI SOTTO ACCUSA: TUTTI I RETROSCENA!

Notizie e thread social correlati

Milan-Atalanta, Allegri spiazza tutti: fuori un topNella partita tra Milan e Atalanta, l'allenatore dei rossoneri ha deciso di sorprendere tutti escludendo un giocatore considerato tra i più forti.

Lazio-Milan, probabili formazioni: sciolti gli ultimi due dubbi di Allegri. Ecco chi giocheràPer la partita tra Lazio e Milan, Allegri ha deciso le formazioni senza più dubbi, scegliendo le ultime riserve.

Temi più discussi: Germania, il Milan fa perdere i Mondiali a Fullkrug: torna Neuer ma Nagelsmann spiazza, le convocazioni; Modri? spiazza tutti: sorpresa in casa Milan? Ecco cosa sta succedendo; Ordine | Ceduti Tonali e Reijnders Milan senza base solida Rivelazione su Allegri; Dino Fava: L'addio di Conte spiazza tutti. Il suo Napoli mi annoiava, ma contavano i risultati. Allegri? Dico no.

#Zazzaroni spiazza tutti. #Tare e #Allegri contro la società! Cosa ne pensate? x.com

Allegri tra ritmo tragico e futuro Milan: Io asettico, è normale. E ricorda Agnelli...Presente e futuro, ma anche un po' di passato nella conferenza stampa del tecnico rossonero: le sue parole prima dell'ultimo turno ... tuttosport.com

Milan-Atalanta, Allegri spiazza tutti: fuori un topI rossoneri non possono più permettersi passi falsi dopo gli ultimi deludenti risultati: ecco le novità di formazione ... calciomercato.it