Milan Allegri spiazza tutti | chi giocherà in attacco
L'allenatore del Milan ha annunciato una modifica nella formazione offensiva della squadra. La squadra, attualmente terza in classifica, deve evitare sconfitte per mantenere la posizione in Champions League. La scelta riguarda i giocatori impiegati in attacco, senza specificare i nomi, ma con un cambio rispetto alle precedenti partite. La partita rappresenta un momento chiave per il prosieguo della stagione, con la squadra che punta a consolidare la posizione in classifica.
I rossoneri sono al momento terzi in classifica ma non sono ammessi passi falsi per non compromettere la qualificazione alla Champions. Max Allegri l’ha definita ieri “ la gara più importante dell’anno ” perché dal risultato di Milan-Cagliari dipenderà la volata per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I rossoneri al momento sono terzi in classifica, ma Como e Juve inseguono ad appena due lunghezze e, dunque, guai a sottovalutare l’impegno odierno contro la compagine rossoblu. Allegri (AnsaFoto) – Calciomercato.it Milan in campo con il 3-5-2: Saelmaekers torna titolare a destra, mentre nel reparto avanzato Leao e Pulisic partiranno con tutta probabilità dalla panchina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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