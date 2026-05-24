L'allenatore del Milan ha annunciato che la prossima partita sarà la più importante della stagione, sottolineando l'importanza di mantenere stabilità. Ha spiegato di aver deciso di non schierare in campo Leao e Pulisic, senza specificare i motivi. Si attendono aggiornamenti sulla gestione dei nuovi equilibri societari con il ritorno di un nuovo presidente, mentre il tecnico si concentra sulla strategia di squadra per le prossime sfide.

? Punti chiave Perché Allegri ha deciso di lasciare in panchina Leao e Pulisic?. Chi gestirà i nuovi equilibri societari con il ritorno di Cardinale?. Come influenzeranno le parole di Marotta la motivazione dello spogliatoio?. Quali saranno le conseguenze del ritorno della proprietà sulla dirigenza tecnica?.? In Breve Allegri conferma la formazione di Marassi lasciando in panchina Modric, Pulisic e Leao.. Jashari torna a centrocampo mentre Saelemaekers viene preferito ad Athekame.. Cardinale rientra da Londra per gestire nuovi equilibri con Moncada e la dirigenza.. Il Milan ha ottenuto solo un punto nelle ultime tre partite a San Siro.. A San Siro la sfida decisiva per il Milan si prepara con una tensione che trascende il campo, in un momento cruciale per le sorti della stagione sportiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, Allegri punta sulla stabilità: ‘La partita più importante

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