Il Milan sta per chiudere l'acquisto di Goretzka, con l'intesa già raggiunta tra il club e l'agenzia rappresentante il giocatore. L'accordo riguarda anche l'aspetto economico, con i dettagli sui compensi definiti. La trattativa si sta concludendo in modo positivo, e si aspetta solo la formalizzazione definitiva dell'accordo. Nessun altro dettaglio è ancora stato comunicato ufficialmente.

In queste ultime settimane vi abbiamo svelato in esclusiva le mosse strategiche del Milan per il centrocampo del futuro. La trattativa tra il club di Via Aldo Rossi e l'entourage di Leon Goretzka è entrata nella sua fase caldissima. Il mediano tedesco classe 1995 si svincolerà a parametro zero dal Bayern Monaco il prossimo 1° luglio, dopo ben otto stagioni vissute da protagonista in Baviera. I negoziati sono in uno stato molto avanzato. Il direttore sportivo rossonero Igli Tare sta conducendo i dialoghi direttamente con l'agenzia 'Roof', la potente scuderia che cura gli interessi del calciatore. Goretzka, inserito dal CT Julian Nagelsmann nella lista dei convocati della Germania per i imminenti Mondiali al via l'11 giugno, ha espresso la chiara volontà di definire il proprio futuro prima di volare oltreoceano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan a un passo da Goretzka: c’è l’accordo sui milioni e Schira svela un particolare importante

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Il Milan si prepara a due colpi: Goretzka e Mateta in arrivo

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