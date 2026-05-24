michele da incendiario a pompiere

Da incendiario riuscirà a vestire i panni del pompiere? Non parliamo di Marco Perugini, neo segretario provinciale Pd, ma di Michele Gambini – eletto all’unanimità nei 15 circoli dem di Pesaro – che sarà per i prossimi quattro anni il segretario comunale del Partito Democratico. Professore di storia e filosofia al liceo Mamiani, classe 1975, Gambini ha una lunga militanza politica e una buona conoscenza delle dinamiche amministrative essendo stato assessore alla viabilità e polizia locale nella prima giunta Ceriscioli; consigliere di maggioranza dal 2019 a oggi, nella seconda sindacatura Ricci e nella prima di Biancani. Ieri nel suo discorso... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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