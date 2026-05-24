Michele da incendiario a pompiere
Michele Gambini, eletto all’unanimità come segretario comunale del Partito Democratico in Pesaro, guiderà il partito per i prossimi quattro anni. La nomina arriva dopo un voto unanime nei 15 circoli locali. La sua elezione si inserisce in un momento di transizione politica per il partito nella zona. Gambini, già noto per il suo passato da incendiario, ora si prepara a ricoprire un ruolo di leadership all’interno del partito locale.
Da incendiario riuscirà a vestire i panni del pompiere? Non parliamo di Marco Perugini, neo segretario provinciale Pd, ma di Michele Gambini – eletto all’unanimità nei 15 circoli dem di Pesaro – che sarà per i prossimi quattro anni il segretario comunale del Partito Democratico. Professore di storia e filosofia al liceo Mamiani, classe 1975, Gambini ha una lunga militanza politica e una buona conoscenza delle dinamiche amministrative essendo stato assessore alla viabilità e polizia locale nella prima giunta Ceriscioli; consigliere di maggioranza dal 2019 a oggi, nella seconda sindacatura Ricci e nella prima di Biancani. Ieri nel suo discorso... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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