La leggenda del basket ha chiamato la sua ex insegnante tramite FaceTime mentre era in hospice. Durante la videochiamata, si sono scambiati parole affettuose e ricordi condivisi. Il personale sanitario ha facilitato il contatto, rendendo possibile questo momento di intimità tra i due. La conversazione si è svolta in un’atmosfera di calore, con il protagonista che ha espresso gratitudine e affetto.

? Punti chiave Come ha fatto il personale sanitario a convincere la leggenda?. Cosa si sono detti durante quella videochiamata su FaceTime?. Perché Jordan finanzia massicciamente le cliniche della sua città natale?. Quale legame profondo unisce l'atleta alla sua vecchia scuola?.? In Breve L'assistente sociale Wendy ha organizzato la videochiamata FaceTime con la docente.. Jordan ha finanziato una terza clinica a Wilmington con 10 milioni di dollari.. Nel 2023 l'atleta ha donato 10 milioni alla fondazione Make-A-Wish.. Il legame con la Laney High School riflette l'impegno verso Novant Health.. Michael Jordan ha telefonato Ms. Etta in una struttura hospice del North Carolina per soddisfare il desiderio della sua ex insegnante di riascoltare la voce di uno dei suoi allievi più cari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Michael Jordan telefona alla sua ex insegnante: un gesto d’amore in hospice

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Michael Jordan grants former teachers wish with surprise phone call

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Parla Ms. Etta? Sono Michael Jordan”: la chiamata dell’ex campione NBA alla sua vecchia insegnante in hospice

Leggi anche: L’insegnante di teatro e l’allenatore di basket di Michael B. Jordan ricordano la determinazione di un attore che, da studente, era «sempre concentrato»

Argomenti più discussi: Michael Jordan e l'ultima telefonata alla professoressa del liceo Etta: non si vedevano da 40 anni; Michael Jordan, 40 anni dopo la sorpresa alla sua ex insegnante: Hanno commosso tutti; NBA, Jordan sorprende l’insegnante del liceo: la videochiamata a oltre 40 anni di distanza; Michael Jordan oltre la leggenda. Parola di Buffa.

Michael Jordan e l’ultima telefonata alla professoressa del liceo Etta: non si vedevano da 40 anniMichael Jordan ha esaudito il desiderio della sua ex insegnante della Laney High School di Wilmington, in North Carolina, con una videochiamata che ha chiuso un attesa durata decenni. orizzontescuola.it

Nel film Il lupo di Wall Street Jordan Belford chiama persone a caso e le persuade a comprare azioni. Era comune negli anni '80 e '90 comprare azioni da qualcuno che non conosci? reddit