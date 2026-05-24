Michael Bolognini | Il mio esperimento per un' autonomia totale | ecco come spogliarsi del superfluo per capire cosa conta davvero
Michael Bolognini ha portato avanti un esperimento di autonomia totale, eliminando tutto ciò che considera superfluo. Durante le esplorazioni, ha ridotto al minimo strumenti e risorse, concentrandosi sull’essenziale. Ha condiviso che questa pratica gli permette di comprendere meglio cosa conta realmente. L’esploratore e mentor ha descritto le sue sessioni come un modo per spogliarsi di ogni elemento non indispensabile, per testare i limiti e la resistenza umana.
La sottrazione è la cifra con cui si misura. Una scelta che suona controcorrente, soprattutto in un’epoca in cui anche l’avventura è mediata e semplificata dalla tecnologia. Lui la chiama «autonomia integrale»: niente tenda, nessuna barriera tra sé e l’ambiente, nessun filtro che attenui l’esperienza. Ex campione italiano di giavellotto, Michael Bolognini ha trasferito la disciplina dell’atletica in un contesto dove l’imprevisto è la regola e l'esplorazione non è solo geografica, ma anche un’indagine sul corpo, sulla paura e sulla leadership. Oggi quel metodo entra anche nei board aziendali: spedizioni estreme trasformate in percorsi di mentoring per manager e team. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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