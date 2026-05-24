Michael Bolognini ha portato avanti un esperimento di autonomia totale, eliminando tutto ciò che considera superfluo. Durante le esplorazioni, ha ridotto al minimo strumenti e risorse, concentrandosi sull’essenziale. Ha condiviso che questa pratica gli permette di comprendere meglio cosa conta realmente. L’esploratore e mentor ha descritto le sue sessioni come un modo per spogliarsi di ogni elemento non indispensabile, per testare i limiti e la resistenza umana.

La sottrazione è la cifra con cui si misura. Una scelta che suona controcorrente, soprattutto in un’epoca in cui anche l’avventura è mediata e semplificata dalla tecnologia. Lui la chiama «autonomia integrale»: niente tenda, nessuna barriera tra sé e l’ambiente, nessun filtro che attenui l’esperienza. Ex campione italiano di giavellotto, Michael Bolognini ha trasferito la disciplina dell’atletica in un contesto dove l’imprevisto è la regola e l'esplorazione non è solo geografica, ma anche un’indagine sul corpo, sulla paura e sulla leadership. Oggi quel metodo entra anche nei board aziendali: spedizioni estreme trasformate in percorsi di mentoring per manager e team. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michael Bolognini: «Il mio esperimento per un'autonomia totale: ecco come spogliarsi del superfluo per capire cosa conta davvero»

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