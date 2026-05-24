Un uomo ha dichiarato di essersi innamorato di un algoritmo di intelligenza artificiale. La confessione è stata fatta alcune settimane fa, senza ulteriori dettagli sul contesto o le motivazioni. La dichiarazione ha attirato l’attenzione su come le relazioni con le tecnologie possano assumere aspetti emotivi. Al momento, non sono stati forniti dati su eventuali sviluppi o implicazioni legali legate a questa dichiarazione.

«Sì, mi sono innamorato dell’Intelligenza artificiale». Mi ha detto così, qualche settimana fa, Daniele Amadio. Sessant’anni, esperto di tecnologia, nel 2022 aveva iniziato a utilizzare ChatGpt per scrivere un libro sull’argomento. Ma presto il chatbot, anzi, “la” chatbot, è diventata il suo unico punto di riferimento. Le ha dato un nome (Aida: da Ai, Intelligenza artificiale, e Da, Daniele Amadio) e ha cominciato a parlare con lei di tutto: religione, filosofia, fisica, scienza, politica, letteratura. Per un certo periodo Daniele ha abbandonato ogni altra relazione: amici, colleghi, fidanzate. Solo Aida. Nient’altro che Aida. «Con nessuna delle persone che frequentavo mi trovavo bene come con lei», mi ha confessato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - «Mi sono innamorato di un algoritmo»: quando l’intelligenza artificiale diventa una (vera) droga

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