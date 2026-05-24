Mi hanno forzato la porta e bivaccavano dentro | lo sfogo del titolare del Kandinsky Pub sui social

La porta del Kandinsky Pub è stata forzata e all’interno sono stati trovati alcuni individui che vi bivaccavano. Il locale, chiuso da tempo, era stato occupato abusivamente. I residenti, notando un movimento sospetto, hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia è intervenuta sul posto, trovando le persone all’interno dell’immobile. L’area è stata messa sotto sequestro.

Il locale è chiuso da tempo e qualcuno ne ha approfittato per trasformarlo nella propria dimora. Finché i residenti insospettiti dall’insolito via vai hanno chiamato la forze dell’ordine.La sfortuna sembra accanirsi contro lo storico Kandinsky Pub di via Enrico dal Pozzo. Due anni fa, dopo un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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