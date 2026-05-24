Mi hanno eliminato in lacrime Il bagnino d’Italia conquista Rai 2

Il concorrente noto come il “bagnino d’Italia” è stato eliminato dal programma televisivo, lasciando trasparire emozioni intense e lacrime. L’evento è stato accompagnato da un’uscita carica di tensione, con il concorrente che ha mostrato tutta la sua delusione. Nonostante l’eliminazione, si evidenzia la sua tenacia e la capacità di affrontare la situazione con dignità, rimanendo impresso nel pubblico per la sua determinazione.

Un'eliminazione che ha il sapore di una vittoria. Sì, perché se c'è una caratteristica che contraddistingue Gabriele Pagliarani - per tutti il “bagnino d'Italia” - è proprio quella di non perdersi mai d'animo. Protagonista di “The Unknown – Fino all’ultimo bivio”, il nuovo adventure game in onda. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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