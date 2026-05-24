Un frigorifero da circa 270 chili si è staccato improvvisamente da una parete, cadendo e intrappolando una donna contro l’isola della cucina. La donna, di 39 anni, è stata colpita e rimasta ferita. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del distacco o sulle conseguenze delle ferite. La scena è stata segnalata come incidente domestico, senza ulteriori informazioni su eventuali interventi di soccorso o danni alla struttura.

Un enorme frigorifero a doppia porta in acciaio inossidabile da quasi 270 kg si è staccato improvvisamente dalla parete, travolgendo e intrappolando Laura Clery, 39 anni, contro l’isola della cucina. L’incidente è avvenuto in casa sotto gli occhi dei suoi figli di 5 e 7 anni.La donna, nota star del web negli Stati Uniti con quasi 25 milioni di follower tra TikTok, YouTube e Instagram, è intervenuta quando il figlio maggiore Alfie ha tentato di arrampicarsi sul frigo. Nel tentativo di spingerlo indietro, l’elettrodomestico le è precipitato addosso. "Tutto il peso mi ha scaraventata all’indietro contro l’isola della cucina, bloccandomi la parte bassa della schiena e i fianchi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Mi è caduto addosso un frigorifero da 270 chili. Ecco cosa farò adesso"

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«Mi è caduto addosso un frigorifero da 270 chili. Ero sola in casa con i miei figli»

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Frigorifero da 270 chili cade addosso a Laura Clery: "Potevo morire davanti ai miei figli, ora faccio causa agli installatori"Un frigorifero di oltre 270 chilogrammi è caduto su un'attrice americana mentre era in casa con i figli, causando gravi ferite.

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