Una influencer americana dei social media è rimasta sotto un frigorifero di circa 270 chili. La giovane ha riferito di essere caduta e di aver subito un grave incidente. L'evento è avvenuto in un ambiente domestico, senza altre persone coinvolte. La persona ha descritto la situazione come “terribile”, senza fornire ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Laura Clery, star americana dei social con quasi 25 milioni di follower tra TikTok, YouTube e Instagram, è rimasta intrappolata sotto il peso di un frigorifero a doppia porta in acciaio inossidabile da quasi 270 chilogrammi. L’elettrodomestico si è staccato improvvisamente dalla parete della sua cucina, travolgendola e immobilizzandola contro l’isola centrale. La scena si è consumata in casa, con i suoi due bambini di 5 e 7 anni presenti al momento dell’incidente. La dinamica ha preso avvio quando il figlio maggiore, Alfie, ha cercato di arrampicarsi sull’apparecchio. La Clery, 39 anni, è intervenuta prontamente per spingerlo indietro, ma il frigo ha ceduto di schianto, trascinandola con sé. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mi è caduto addosso” . Situazione gravissima per la giovane: “Terribile”

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Drugged, he couldnt resist offending the CEO who saved him, then vanished leaving all his wealth.

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